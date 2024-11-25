Джикия рассказал о состоянии после травмы

Центральный защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия поведал о состоянии здоровья после повреждения, полученного в поединке 13-го тура Премьер-лиги с «Динамо» (3:4).

«Во время паузы на сборные я был травмирован, но сейчас уже получше», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Джикия стал игроком подмосковного коллектива в середине сентября. За «Химки» Георгий провел три встречи, не отметившись голевыми действиями.

После 16 туров Премьер-лиги «Химки» набрали 13 баллов и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде с «Локомотивом».