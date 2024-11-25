«Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на чемпионство после 16 туров Российской премьер-лиги. Главным фаворитом считается петербургский «Зенит». Вероятность триумфа подопечных Сергея Семака составляет 64,3 процента.

Основным конкурентом «сине-бело-голубых» является «Краснодар». Шансы «быков» стать чемпионами России оцениваются в 28,7 процента. Топ-3 замыкает столичный «Локомотив» - 5,3 процента. «Спартак» с 1,1% занимает четвертое место в рейтинге, а пятое – «Динамо» (0,5%).

По итогам 16 туров Премьер-лиги «Зенит» с 39 баллами занимает первое место, вторым с отставанием в одно очко идет «Краснодар». Далее располагаются «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».