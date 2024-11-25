Три игрока «Спартака» попали в сборную 16-го тура РПЛ

Статистический портал Whoscored представил символическую сборную 16-го тура Российской премьер-лиги. Самые высокие оценки получили нападающие Мирлинд Даку («Рубин») и Манфред Угальде («Спартак») – по десять баллов.

Голкипер: Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Кабутов, Грицаенко, Безруков (все - «Рубин»), Карич («Пари НН»).

Полузащитники: Браими («Факел»), Барко, Маркиньос (оба - «Спартак»), Фомин («Динамо» Москва).

Форварды: Угальде («Спартак»), Даку («Рубин»).

По итогам 16 туров РПЛ первое место занимает петербургский «Зенит». Вторым идет «Краснодар», а третьим – московский «Локомотив».