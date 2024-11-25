Парфёнов хочет видеть «Спартак» в чемпионской гонке

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о перспективах «народной команды» в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» в чемпионскую интригу залез. Матч с «Локо» был стратегически важным. Так что теперь всё в руках «красно-белых», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В центральном матче 16-го тура чемпионата России «Спартак» на «Лукойл Арене» принимал «Локомотив». Команда Деяна Станковича одержала победу со счетом 5:2. После этого успеха «красно-белые» набрали 31 очко и поднялись на четвертое место в турнирной таблице в Премьер-лиге.