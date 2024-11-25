Баженов отреагировал на результативность форварда «Спартака» Угальде

Экс-форвард московского «Спартака» Никита Баженов в беседе с представителями прессы поделился мнением о результативной игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.
«Рано или поздно он должен был начать забивать. Считаю, что если команда будет играть так же в атаке, создавать моменты, то и голы будут продолжаться», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Напомним, что в рамках 16-го тура чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Локомотив». «Красно-белые» разгромно обыграли «железнодорожников» со счетом 5:2. В прошедшем дерби Угальде отметился четырьмя забитыми мячами. С 12 голами он лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
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