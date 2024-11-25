Вахания оценил победы России над Брунеем и Сирией

Защитник Илья Вахания, выступающий за «Ростов», поделился мнением о недавних товарищеских поединках сборной России против Брунея и Сирии.

«Смотрел матчи сборной. Если говорить о соперниках, то главное - уверенные победы. Такие результаты с Сирией и Брунеем плюс-минус ожидаемые. Сирия понравилась больше», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Первый матч сборная России провела против национальной команды Брунея. Подопечные Валерия Карпина одержали победу с рекордным счетом 11:0. Встреча российской сборной и Сирии завершилась со счетом 4:0. В 2024 году команда Карпина одержала пять побед.