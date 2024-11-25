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Черников высказался о матче России и Брунея

25 Ноября 2024 • 12:12 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Александр Черников высказал мнение о ноябрьском товарищеском матче сборной России против национальной команды Брунея.

«При всем уважении к сопернику, это не та команда, против которых сборная России играла ранее - Камерун, Сербия. Но дело футболистов - играть, а не комментировать силы соперников», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что спарринг сборных России и Брунея состоялся на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Встреча завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 11:0. Черников провел эту встречу с капитанской повязкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Черников сборная Брунея ещё теги
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