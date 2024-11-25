Титов: «Спартаку» нужно пройти испытание «быками»

Экс-игрок столичного «Спартака» Егор Титов в беседе с представителями СМИ поделился мнением о шансах команды Деяна Станковича побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Спартаку» нужно пройти испытание «быками». Если сыграют в гостях так же уверенно, как с «Локо», это уже будет определенная заявка. Пока вот такой расклад. Ждем 1 декабря», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».

В рамках 16-го тура чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе победил «Локомотив» со счетом 5:2. На сегодняшний день подопечные Деяна Станковича с 31 очком занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет восемь баллов.