Легенда «Спартака» Титов объяснил, в чём Станкович лучше Абаскаля

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера «народной команды» Деяна Станковича.
«Станковичу удалось стабилизировать состав. Серб не шарахается из стороны в сторону. Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять. Это его отличает от Абаскаля», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024/2025.
После 16 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
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