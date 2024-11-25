Титов высказался о переходе Соболева в «Зенит»

Экс-полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами высказался о решении нападающего Александра Соболева продолжить карьеру в петербургском «Зените».

«Соболев не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью! А тут другая история. Он руководствовался определенными вещами», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Соболев сменил «Спартак» на «Зенит» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро. Александр подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.