Титов прокомментировал покер Угальде в ворота «Локомотива»

Экс-игрок столичного «Спартака» и сборной России Егор Титов в беседе с журналистами высказал мнение о покере форварда Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом». «Красно-белые» отпраздновали уверенную победу со счетом 5:2.

«У Манфреда нет конкурентов. Парень почувствовал уверенность, получает игровое время в достаточном объеме и забивает. Здорово! Дай бог, чтобы продолжил в том же духе», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Благодаря покеру Угальде возглавил бомбардирскую гонку чемпионата России с 12 забитыми мячами. По итогам 16 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.