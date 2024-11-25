Джикия - о карьере в сборной: «Вернёмся с Карпиным к этому вопросу»

Футболист подмосковных «Химок» Георгий Джикия в беседе с журналистами поделился мыслями касательно карьеры в национальной сборной России.
«Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную. А что касается того, когда это произойдет, мы обязательно с Карпиным созвонимся и обсудим», - передает слова защитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что предыдущим клубом Георгия был столичный «Спартак». 31-летний защитник сменил команду в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Джикия поучаствовал в пяти поединках, не отметившись голевыми действиями.
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