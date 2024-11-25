Джикия высказал мнение об игре Соболева в «Зените»

«На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы. Январь-февраль этому посвятит», - приводятся слова защитника на страницах «Спорт-Экспресса».