Джикия высказал мнение об игре Соболева в «Зените»

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий за «Химки», высказался о центрфорварде петербургского «Зенита» Александре Соболеве.
«На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы. Январь-февраль этому посвятит», - приводятся слова защитника на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне Александр провел 13 поединков, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
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