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Титов прокомментировал победу «Спартака» 5:2 в дерби

25 Ноября 2024 • 11:14 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами поделился мыслями касательно недавней победы «красно-белых» над «Локомотивом» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Пока это, наверное, лучшее, что я видел в игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Возможно, и сами спартаковцы не ожидали, что первые 25-30 минут сложатся именно так», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартака» и «Локомотива» состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в минувший уик-энд. «Народная команда» одержала крупную победу со счетом 5:2. Стоит отметить, что покер в составе «красно-белых» оформил нападающий Манфред Угальде. В его активе теперь 12 голов в Премьер-лиге.

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