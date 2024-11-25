Джикия высказался о сборной России

Центральный защитник Георгий Джикия, выступающий сейчас за подмосковные «Химки», поделился мыслями о товарищеских поединках сборной России.

«Моя позиция все та же. Сборная должна играть. Какие игры на сегодняшний день предстоят, надо играть», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В уходящем году российская сборная сыграла пять товарищеских поединков, одержав пять побед с общим счетом 26:0. В последнем спарринге подопечным Валерия Карпина противостояла национальная команда Сирии. Российские футболисты на домашнем поле отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.