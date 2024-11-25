Созин: «Если борьбу «Зениту» навяжет «Спартак» - будет круче битвы с «Краснодаром»

Эксперт Андрей Созин поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Когда «Спартак» в порядке, это делает лигу только интереснее. Здорово, когда он борется за первые места. Если «Зениту» борьбу навяжет «Спартак» - это будет круче битвы с «Краснодаром», - передает слова эксперта «Чемпионат».
В рамках 16-го тура чемпионата России «красно-белые» на своем поле принимали «Локомотив». «Народная команда» одержала крупную победу со счетом 5:2. После 16 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
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