Барко объяснил, почему выбрал «Спартак», а не «Зенит»

Аргентинский хавбек Эсекьель Барко, выступающий за столичный «Спартак», высказался о несостоявшемся переходе в другой российский клуб – петербургский «Зенит».

«Я мог перейти в «Зенит», но больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив. «Спартак» проявлял больше интереса», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» минувшим летом за 14 миллионов евро. Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне Премьер-лиги 25-летний игрок провел 15 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.