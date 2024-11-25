Шалимов объяснил, почему Угальде стал много забивать за «Спартак»

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о результативной игре форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде. В недавнем дерби с «Локомотивом» легионер отметился четырьмя забитыми мячами.
«Угальде на позиции центрфорварда - лучший кандидат. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.
Напомним, что московское дерби прошло на стадионе «Лукойл Арена» и завершилось крупной победой «красно-белых» со счетом 5:2. Благодаря покеру Угальде возглавил гонку бомбардиров Премьер-лиги. На счету форварда 12 забитых мячей.
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