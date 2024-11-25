Дзюба отреагировал на жесткие слова Генича

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на жесткие слова Константина Генича в свой адрес. Ранее комментатор назвал футболиста «псиной».
«Генич что-то про псину вякает. Это прям смешно. А потом звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной. Я с ним больше не хочу общаться», - передает слова 36-летнего нападающего «ВсеПроСпорт».
Дзюба пополнил ряды команды из Тольятти в летнее трансферное окно. Нападающий заключил контракт до завершения текущего сезона. В нынешнем сезоне чемпионата России Артём поучаствовал в восьми встречах, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.
Бан пользователя