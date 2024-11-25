Промес одним словом оценил покер форварда «Спартака» Угальде

Экс-футболист московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий в ОАЭ, прокомментировал покер Манфреда Угальде в недавнем дерби с «Локомотивом». «Красно-белые» выиграли со счетом 5:2.

«Грандиозно», - оставил комментарий футболист в своих социальных сетях. Угальде отреагировал на сообщение Промеса и поблагодарил нидерландца.

Благодаря своему достижению Угальде возглавил бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги. На счету легионера 12 забитых мячей.

По итогам 16 туров чемпионата России «Спартак» с 31 баллом занимает четвертое место в турнирной таблице.