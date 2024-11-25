Григорян назвал безобразной игру «Динамо»

Футбольный специалист Александр Григорян поделился впечатлениями от поединка 16-го тура чемпионата России между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

«Безобразно сыграло «Динамо». Мы можем говорить о неоптимальном составе. Способность игроков «Динамо» отбирать мячи, действовать индивидуально, командно - одна из самых низких в РПЛ», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 16 туров чемпионата России «Динамо» набрало 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.