Черников ответил, должен ли Дзюба получить вызов в сборную России

Хавбек «Краснодара» Александр Черников ответил на вопрос о том, должен ли нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получить вызов в национальную команду России.
«Этот вопрос нужно адресовать тренерскому штабу сборной России. Я игрок и не выбираю состав», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».
Стоит отметить, что 36-летний нападающий ни разу не сыграл за сборную России после назначения Валерия Карпина главным тренером.
В ноябре национальная команда одержала две домашние разгромные победы над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). Россия отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
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