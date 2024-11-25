Ганчаренко высказался о трансфере Ахметова в «Пари НН»

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко, который занимает пост рулевого «Пари НН», ответил на вопрос о возможном трансфере хавбека петербургского «Зенита» Ильзата Ахметова.
«Когда близится трансферное окно, начинаются такие «заходы». Я очень хорошо знаю Ильзата, но нам сейчас нужно закрывать другие позиции, мы над этим работаем», - передает слова специалиста пресс-служба нижегородского клуба.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги Ильзат поучаствовал в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.
После 16 туров чемпионата страны «Пари НН» набрал 16 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице.
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