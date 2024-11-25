Радимов подвёл итоги матча «Факел» - «Динамо»

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на выезде расписало мировую с воронежским «Факелом» со счетом 1:1. Об этом поединке высказался футбольный эксперт Владислав Радимов.

«Хороший матч провёл «Факел». Доминировал на поле и заслужил это очко - очень важное для них», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги воронежская команда с 13 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то подопечные Марцела Лички набрали 31 очко и располагаются на пятой позиции в чемпионате страны.