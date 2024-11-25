Радимов назвал игрока «Крыльев Советов», который перевернул сезон команды

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о матче «Крыльев Советов» и грозненского «Ахмата» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Самарцы одержали победу со счетом 2:1.

«Порадовали «Крылья», особенно Ломаев, который перевернул целый отрезок, складывающийся неудачно, потащив пенальти. Ещё и ценой травмы. Он перевернул историю сезона для клуба», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 15 баллов и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице. В следующем поединке РПЛ «Крыльям» будет противостоять лидирующий «Зенит».