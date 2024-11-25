Аршавин рассказал, чего не хватает «Зениту»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин рассказал о том, чего сейчас не хватает нынешнему «Зениту».

«Я бы сохранил, точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов - именно из Петербурга - было больше», - поделился мыслями эксперт в эфире «Радио «Зенит».

В рамках 16-го тура чемпионата России петербургский коллектив на выезде встречался с «Оренбургом». Команда Сергея Семака одержала минимальную победу над аутсайдером со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «сине-бело-голубые» поднялись на первое место в таблице, опередив «Краснодар» на один балл.