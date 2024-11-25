Булыкин рассказал, когда все увидят настоящий «Спартак» Станковича

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин высказался о работе сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».
«После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича. За это время он еще лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».
В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Локомотив». Подопечные Станковича отпраздновали крупную победу со счетом 5:2.
По итогам 16 туров чемпионата страны «красно-белые» с 31 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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