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Булыкин рассказал, когда все увидят настоящий «Спартак» Станковича

25 Ноября 2024 • 09:11 Комментировать (1)

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин высказался о работе сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».

«После зимней паузы увидим настоящий «Спартак» Станковича. За это время он еще лучше узнает своих игроков, плюс будут новички, и уже тогда можно будет оценить его работу», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Локомотив». Подопечные Станковича отпраздновали крупную победу со счетом 5:2.

По итогам 16 туров чемпионата страны «красно-белые» с 31 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Комментарии (1) Все комментарии
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evosodin
25 Ноября 2024 в 09:46
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