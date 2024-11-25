Булыкин оценил игру Батракова со «Спартаком»

Экс-футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру 19-летнего полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова в поединке 16-го тура Премьер-лиги со «Спартаком».
«Батраков сам понимает, что сыграл не так, как хочется. Но так как он футболист талантливый, то он поймет, что нужно делать, и тренеры подскажут. В следующей игре он захочет исправиться», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.
Напомним, что дерби прошло на стадионе «Лукойл Арена» и завершилось крупным поражением «Локомотива» со счетом 2:5. По итогам 16 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают третью строчку в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на четвертой.
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