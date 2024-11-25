Туктамышева хочет сыграть за «Зенит»

«Я 100% выйду! Очень люблю играть в футбол. Могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать. Я больше бы оборонялась, чем атаковала», - передает слова спортсменки «КП Спорт в Санкт Петербурге».