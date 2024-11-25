Туктамышева хочет сыграть за «Зенит»

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании принять участие в поединке петербургского «Зенита».
«Я 100% выйду! Очень люблю играть в футбол. Могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать. Я больше бы оборонялась, чем атаковала», - передает слова спортсменки «КП Спорт в Санкт Петербурге».
В последнем матче чемпионата России петербургский клуб на выезде переиграл «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Александр Ерохин. После 16 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.