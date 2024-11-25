Вратарь Волк оценил атмосферу в сборной России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о вызове в национальную команду России на ноябрьский тренировочный сбор.
«Атмосфера шикарная, ребята все приветливые. И все хорошие футболисты. Все очень здорово - мне очень нравится. Надеюсь, ребятам тоже нравится мое поведение и отношение», - передает слова вратаря издание «Известия».
В ноябре сборная России сыграла две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина одержали рекордную победу над командой Брунея со счетом 11:0, а также крупно переиграли Сирию – 4:0. Напомним, что Россия с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.