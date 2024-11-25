Вратарь Волк оценил атмосферу в сборной России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о вызове в национальную команду России на ноябрьский тренировочный сбор.

«Атмосфера шикарная, ребята все приветливые. И все хорошие футболисты. Все очень здорово - мне очень нравится. Надеюсь, ребятам тоже нравится мое поведение и отношение», - передает слова вратаря издание «Известия».

В ноябре сборная России сыграла две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина одержали рекордную победу над командой Брунея со счетом 11:0, а также крупно переиграли Сирию – 4:0. Напомним, что Россия с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.