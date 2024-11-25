Волк дал оценку результату махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Страж ворот махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о выступлении своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Относительно неудовлетворительные результаты. Хотелось бы лучше. Чем для вратаря премьер-лига сложнее ФНЛ? Все дело в скорости. В РПЛ она намного выше», - приводятся слова голкипера на страницах «Известий».

После 16 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 16 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе примет воронежский «Факел». Встреча состоится 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.