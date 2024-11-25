Колоскову не понравился матч «Динамо» с «Факелом»

В российском футболе прошли матчи шестнадцатого тура Премьер-лиги, московское «Динамо» встретилось с воронежским «Факелом», но выявить победителя команды не сумели, матч закончился вничью. Экс-президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова спросили о том, понравились ли ему игра. Колосков ответил отрицательно и объяснил, почему:

- Мне не понравился этот матч. Накал, страсти, всё это кипело, но я другое хотел увидеть. В регби это естественно, а в футболе всё-таки мастерство нужно показывать, - цитирует слова Колоскова Vprognoze.ru.

После 16 туров в российском чемпионате сменился лидер - питерский «Зенит» выиграл свой матч, а «Краснодар» не сумел и уступил лидерство.