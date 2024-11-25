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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бенефициар «Зенит», «картёжник» Угальде, «дублёр» Даку: Чем запомнился 16-й тур РПЛ

25 Ноября 2024 • 09:00 Комментировать (1)
Спартак Москва
5:2
Локомотив Москва

Чемпионат России вернулся после ноябрьского международного перерыва. «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» сыграли по-разному, очковые дистанции между ними изменились. «Спартак» взял реванш у «Локомотива». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, что интересное произошло в восьми матчах шестнадцатого тура Российской премьер-лиги.

Волжское дерби – на низком старте

Вынесенным на пятницу матчем было противостояние «Рубина» и «Акрона». Борьбы там особой не вышло. Даку, не забивавший полтора месяца, взял и оформил свой первый дубль за казанцев. Причём отличился-то на круглых минутах – на десятой и двадцатой. А вот от хет-трика Даку по собственной воле отказался, в концовке отдав право исполнить пенальти Фамейе, обретающему себя после травмы. 3:0 – «Рубин» победил «Акрон» четвёртый раз за полсезона, учитывая ещё кубковую историю.

А говорили, Ерохин уже не тот

В субботу «Зениту» пришлось помучиться с 12 до 14 часов дня по московскому времени. Ранний слот – потому что играли в Оренбурге. Команда с последнего места едва не победила команду, взметнувшуюся после их очного матча на первое место. Арендованный у «Зенита» Коваленко был удалён ещё до перерыва. Больше тайма питерцы играли в большинстве, а победу им принёс Ерохин лишь на последних секундах.

Незадолго до этого гол Гонду был отменён после ВАРа. Но не бросили играть «сине-бело-голубые» и отскочили с ничейного счёта на победу. Глушенков сыграл впервые в официальном матче после второй травмы в сезоне – Семак не побоялся выпустить его на искусственном газоне. Однако повреждение получил Эракович. Соболев вышел в основе и снова ничего не забил в РПЛ. Безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате достигла отметки в полтора десятка матчей.

У Голенкова – гол плюс гол

Ерохин, понятно, вышел у «Зенита» на замену. Выездную победу «Ростову» над ЦСКА также принёс футболист, вступивший в игру со скамейки. Карпин во втором тайме бросил в бой Голенкова, который поздним дублем превратил быстрый гол Келлвена в ничто. Голенков отличился в Премьер-лиге впервые почти за три месяца. Николич обвинил в поражении себя, а Койта ещё грезит о практически недостижимом .

У ЦСКА только одна победа в четырёх последних турах РПЛ и в пяти последних официальных матчах. Теперь третий раз за девять лет «армейцы» сыграют с «Рубином» именно 26 ноября. Это будет матч в рамках Кубка, а спустя четыре дня обе эти команды ждёт другая очная встреча на «ВЭБ Арене» – уже в чемпионате.

Гроза авторитетов – в Подмосковье

«Химки» стали единственной командой, которая в рамках текущего сезона РПЛ на данный момент отняла очки и у «Зенита», и у «Локомотива», и у «Краснодара». «Быки» взяли обратный пример с «Зенита» – пропустили решающий гол в конце компенсированного времени. Решающий в том плане, что он лишил «Краснодар» победы. Вторая подряд ничья у команды Мурада Мусаева после серии из одиннадцати побед кряду в чемпионате.

Но хотя бы не проиграли «чёрно-зелёные» в Химках, а то ведь был у них соответствующий опыт в этом году. В последнем матче с Ивичем у руля «Краснодар» в марте уступил «Химкам» в Кубке с разницей в два мяча… Ну да ладно. Как в эту субботу было? Батчи открыл счёт на 46-й минуте, а потом пошла голевая круговерть в концовке. Руденко на 84-й, Газинский на 86-й. А также Вера с пенальти на 90+4-й. Агкацев пропустил с одиннадцатиметрового впервые в карьере.

26 лет никто не играл за «красно-белых» «в покер»

«Спартак» устроил «Локомотиву» месть за победу «железнодорожников» 3:1 в первом круге. «Красно-белые» нанесли поражение «красно-зелёным» более весомое – 5:2. Угальде расчехлился сначала на один гол, потом – на дубль, далее – на хет-трик, в конце концов – на покер. Манфред рванул на лидерство в гонке бомбардиров. Барко забил всего один раз – а Мостовой посчитал, что больше? Первый тайм «Спартак» выиграл 3:0, потом Пиняев и Ньямси довели до 3:2, ну а итог известен. Предыдущий покер за «Спартак» в чемпионате делался аж в 1998 году.

Самородов и Ороз посоревновались в эффектности

«Крылья Советов» прервали семиматчевую серию без побед в Премьер-лиге. В предыдущем туре у самарцев дома было 1:2 против ЦСКА, теперь – 2:1 с «Ахматом». Хотя это грозненцы открыли счёт перед перерывом после шикарного дриблинга Самородова. Начало второго тайма ознаменовалось зубодробительным голом Ороза в девятку, середина – сэйвом Ломаева на спорном пенальти, конец – победным для волжан голом Дмитриева.

Ломаев спас свою команду ценой травмы. Отражая одиннадцатиметровый, он травмировал левое плечо. На поле вынесли носилки, но Ломаев покинул поле на своих ногах. У Ороза своя история. У него теперь два матча в Российской премьер-лиге – оба против «Ахмата». И по забитому голу в каждом из них. Кстати, «Крылья» не проиграли дома грозненскому клубу впервые за восемь таких матчей.

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Оба «Динамо» – на пути ничейном

Московское «Динамо» провело в первом матче второго круга матч против того же соперника, с кем играло в первом туре первого круга, – против «Факела» (как у ЦСКА с «Ростовом»). Фомин забил в Воронеже середине первого тайма, Гиоргобиани сравнял на 90+9-й. У «Факела» пятая подряд домашняя ничья в лиге.

Общая серия матчей без нулевых ничьих в чемпионате России не достигла отметки в тридцать встреч. «Пари НН» и махачкалинское «Динамо» не просто не выявили победителя, но и ничего не забили друг другу. В отличие от их очного матча в первом круге, обошлось также и без скандала.

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов

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Новости по матчу

Сегодня, 25 Ноября
09:00
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20:46
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20:36
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19:56
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19:51
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19:45
Бышовец: «Спартаку» поздновато претендовать на золото, но предпосылки появились» 1
19:42
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19:08
«Это не предел»: агент — об игре Маркиньоса в дерби с «Локомотивом»
18:55
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18:46
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18:41
«Угальде был феноменален и неудержим!» — Колыванов
18:39
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18:17
Ещенко: Был уверен в победе «Спартака» над «Локомотивом»
17:40
Булыкин: «Весной увидим настоящий «Спартак» Станковича»
17:00
Ринат Билялетдинов: «Локомотив» опять растерял форму за время паузы на сборные» 1
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16:51
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Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»
14:20
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Комментарии (1) Все комментарии
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evosodin
25 Ноября 2024 в 09:44
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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