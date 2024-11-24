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Масалитин назвал лучших игроков РПЛ

24 Ноября 2024 • 23:59 Комментировать

Известный в прошлом футболист московских клубов ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, прокомментировал свои мысли относительно двух лучших игроков российского чемпионата по итогам первого круга РПЛ.

Прежде всего Масалитин выделил Максима Глушенкова, который защищает цвета питерского «Зенита». Он очень ярко начал сезон, но затем получил травму. Также Масалитину понравилась игра Алексея Батракова из московского «Локомотива»:

- Удивил Максим Глушенков, выступающий за «Зенит». Также было приятно наблюдать за Алексеем Батраковым в «Локомотиве». Но, к сожалению, в середине первого круга Максим получил серьезную травму. А Батраков продолжает нас радовать, - цитирует слова Масалитина Betonmobile.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин Максим Глушенков Алексей Батраков ещё теги
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