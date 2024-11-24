Писарев: «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку московским клубам»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился комментарием о потенциале казанского «Рубина».

— «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». У него есть для этого все — и инфраструктура, и финансы, и история, — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Специалист считает, что если «Рубин» сможет сохранить Мирлинда Даку и привезти еще несколько качественных футболистов, то сможет побороться за медали.

По итогам 16 туров подопечные Рашида Рахимова занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 22 очка. На данный момент отставание казанцев от призовой тройки составляет 12 баллов.