Известно условие, при котором Дуарте останется в «Спартаке»

Появилась информация о будущем центрального защитника Алексиса Дуарте в московском «Спартаке».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в «Спартаке» рассматривают вариант, при котором 24-летний парагваец может остаться в клубе.

По нашим сведениям, если Дуарте сможет также хорошо себя проявить в ближайших играх, как сделал это в минувших встречах, то будет поднят вопрос о возможном продолжении сотрудничества.

Напомним, Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он принял участие в 49 матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в три миллиона евро.