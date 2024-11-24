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Стало известно, когда «Спартак» примет решение по новому спортивному директору эксклюзив

24 Ноября 2024 • 22:19 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
01.12 19:30

Появилась информация о планах московского «Спартака» по новому спортивному директору.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» определится с новым спортивным директором на грядущей неделе.

Напомним, 10 ноября пресс-служба «Спартака» объявила о прекращении сотрудничества с 33-летним Томашем Амаралом, который работал в клубе с конца 2023 года. Стоит отметить, что именно португальский специалист привел в «Спартак» Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Деяна Станковича.

После 16 туров столичный коллектив идет на четвертой позиции в чемпионате России, сумев пополнить свой баланс на 31 балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

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