Байрамян высказался о победной серии «Ростова»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян поделился комментарием о победной серии команды.

«Главное — продолжать упорно работать, и все получится! В футболе часто так бывает. Там, где ты думаешь, что должен взять три очка, обычно не берешь. А там, где не ожидаешь, тебе возвращается», — цитирует Байрамяна портал «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» одержал выездную победу над ЦСКА в 16-м туре чемпионата России со счетом 2:1. Данная победа стала третьей подряд для команды Валерия Карпина с учетом всех турниров.

27 ноября «Ростов» примет на своем поле «Спартак» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.