Биджиев: «Игра была важная для обеих команд, и такой матч получился достаточно закрытый»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Ничья с прямым конкурентов, увозите из Нижнего одно очко. Вы скорее довольны или расстроены этим результатом?

- Конечно, мы рассчитывали на большее, но, к сожалению, не получилось. С другой стороны, могли и проиграть, там хорошо сыграл вратарь в конце, и выручил Давид Волк, острый момент был у «Нижнего». У нас в самом начале был хороший момент, но, к сожалению, не использовали. Я думаю, что тут превалировали то, что игра была важная для обеих команд, такой матч получился достаточно закрытый.

- Что касается того, что матч для обеих команд был важный, Сослан Кагермазов сказал, что он почувствовал перенастрой на этот матч. Вы как главный тренер это почувствовали?

- Честно говоря, не думаю, что что-то было в этом плане, потому что ребята вышли очень собрано. Сказать, что где-то был недонастрой или перенастрой, не могу сказать. В целом команда действовала собрано и достаточно сконцентрировано. Особо грубых ошибок в обороне мы не допускали. Другое дело, что нам не хватило движения впереди, вот этого нам не хватило.

- Во время прошлой встречи с «Пари НН» ваш клуб был недоволен судейством. Насколько действия арбитра были корректны в этом матче?

- Не хочется ничего комментировать. Я думаю, он отработал нормально. А там уже специалисты разберут.

- И все-таки исход этого матча - безголевая ничья. Это стечение обстоятельств или закономерность?

- Я думаю, что закономерно.

- Что привело к этой закономерности?

- То, что нужно было создавать больше моментов. Если в целом сзади мы отработали надежно, то впереди нужно было создавать больше моментов. Это привело к тому, что не было забитых мячей.