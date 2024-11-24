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Ганчаренко: «В домашних матчах хочется радовать болельщиков, тем более что не так много их приходит на наши матчи»

24 Ноября 2024 • 21:38 Комментировать
Пари НН
0:0
Динамо Махачкала

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- В матче с прямым конкурентов безголевая ничья. Это стечение обстоятельств или закономерность?

- Наверное, моментов не так то много было создано, но что-то мы создавали. Наверное, мы были чуть-чуть ближе, чтобы выиграть в этом матче, и мы мало очков дома набираем. Доволен тем, как сыграли в обороне, потому что в обороне опасных моментов у наших ворот практически не было. Конечно, в домашних матчах хочется радовать болельщиков, тем более что не так много их приходит на наши матчи. Наша цель, чтобы мы набирали очки и больше людей чтобы приходило на этот прекрасный стадион.

- Все-таки какие бы ключевые моменты вы бы выделили, которые сегодня повлияли на результат?

- Наверное, как и любая другая игра, есть несколько моментов. В первую очередь, это подходы к штрафной площади. Второй момент - насыщение штрафной площади. Если с подходами кое-какие моменты у нас возникали, то насыщение при каких-то подачах и прострелах хотелось видеть лучше. Тем не менее, всегда есть над чем работать. Учитывая то, что Махачкала хорошо двигается, непросто добираться до штрафной площади. Считаю, что неплохо действовали в атаке тоже.

- Сейчас лучший игрок матча заявил, что у обеих команд был перенастрой на этот матч. Вы заметили, как главный тренер, перенастрой у своей команды?

- Да нет. Я считаю, что мы сыграли с холодной головой, что надо было сделать.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Ганчаренко Пари НН

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