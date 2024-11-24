Кто из «Пари НН» и «Динамо» Махачкала снижал шансы своих команд на победу

«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» выдали 90 минут борцовского футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в субъективном ключе объясняет, кто мешал своим командам добыть все три очка в прошедшем матче.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 9:6, в створ – 2:1, угловые – 6:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ХУАН БОСЕЛЛИ – 3,0. Этот парень забивал в двух предыдущих матчах за «Пари НН», но не смог продлить серию. В игре с махачкалинским «Динамо» потерял мяч тридцать раз – реально много. В два раза больше, чем против «Ахмата», и в три – чем против московского «Динамо».

Практически весь конёк Боселли сейчас ушёл в никуда – лишь одна попытка дриблинга оказалась удачной из восьми предпринятых. С передачами на расстояние тоже беда была – одна точная из шести. Как и с единоборствами – семь выигранных из двадцати одного. Полуудар в конце матча – мимо. Старался, пыхтел, но без толку.

ГАМИД АГАЛАРОВ – 3,0. Центральным нападающим в этой игре вообще было не позавидовать. Разного рода борьбы – много, свободного пространства – минимум. Хочешь себе какой-то момент – будь добр выгрызай его всеми силами. Агаларов по такой игре увяз почти без шансов. Один удар в створ (неопасный), восемь неточных передач из семнадцати всего.

КИРИЛЛ БОЖЕНОВ – 4,0. Не хватало ему качества на левом фланге при длинных передачах и навесах (один точный элемент из пяти), ну и по дриблингу неважно было. В середине второго тайма Ганчаренко заменил Боженова на Стаматова, что не принесло дивидендов «Пари НН» в плане атаки.

Кирилл Иванцов