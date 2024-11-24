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Голенков: Я слышал, что Рыскин оценил меня в 80 млн евро

24 Ноября 2024 • 21:33 Комментировать (1)
Ростов
...
Пари НН
30.11 19:00

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился комментарием о словах спортивного директора команды Алексея Рыскина.

Ранее функционер заявил, что оценивает стоимость Голенкова в 80 миллионов евро.

— Я слышал об этом. Но не реагировал никак, только улыбался. Я игрок «Ростова», контракт долгосрочный. Во сколько себя оценю? Есть Transfermarkt, пусть он оценивает, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий появился на поле в 17 встречах с учетом всех турниров, забил семь голов и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор Голенкова с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет два с половиной миллиона евро.

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Ростов Егор Голенков Алексей Рыскин ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
24 Ноября 2024 в 21:39
может в рублях
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