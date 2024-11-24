Голенков: Я слышал, что Рыскин оценил меня в 80 млн евро

Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился комментарием о словах спортивного директора команды Алексея Рыскина.

Ранее функционер заявил, что оценивает стоимость Голенкова в 80 миллионов евро.

— Я слышал об этом. Но не реагировал никак, только улыбался. Я игрок «Ростова», контракт долгосрочный. Во сколько себя оценю? Есть Transfermarkt, пусть он оценивает, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий появился на поле в 17 встречах с учетом всех турниров, забил семь голов и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор Голенкова с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет два с половиной миллиона евро.