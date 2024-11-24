Кагермазов: «Футбола было мало сегодня, одна борьба»

Лучший футболист встречи «Пари НН» - «Динамо» Махачкала Сослан Кагермазов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько много было борьбы, насколько она была тяжелая в матче? Насколько вы довольны результатом?

- На самом деле игра давалась очень тяжело. Видно, что соперник при новом тренере сильно прибавил. По сравнению даже с той игрой, которую мы провел в Махачкале, очень много борьбы. Наверное, футбола было мало сегодня, одна борьба. Не знаю, наверное, по делу 0:0.

- Безголевая ничья в матче с прямым конкурентом - стечение обстоятельств или закономерный результат?

- Я думаю, что повлияло то, что и те, и другие были сильно настроены на этот матч, потому что он лобовой, рядом находимся в турнирной таблице. Может быть, где-то чуть-чуть были психологически чуть натянуты. Такая игра и получилась, натянутая и тягучая.

- То есть только психологического настроя вам сегодня не хватило или чего-то еще?

- Наоборот, психологически не о настрое вещи, а о перенастрое, скорее всего, у той и другой команды, поэтому мало что получилось. Была одна борьба.

- То есть перегорели?

- Перегорели - тоже слишком громкое слово. Одно очко есть, не проиграли, двигаемся дальше.