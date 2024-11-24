Баженов: «Радует, что Мелёшин очень хорошо использует игровую практику»

Менеджер по игрокам «Спартака» в аренде Никита Баженов высказался о форварде Павле Мелёшине, выступающем в этом сезоне за «Сочи».

«Мы с Пашей на связи, радует, что у него есть игровая практика, которую он очень хорошо использует. Причем у него в каждой игре моменты, что самое важное», — приводит слова Баженова Metaratings.

В составе «Сочи» 20-летний Мелёшин принял участие в 11 матчах, в которых забил восемь мячей и стал автором одного голевого паса.

Действующий контракт Мелёшина со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 500 тысяч евро.