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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голенков: В какой-то степени я переломил игру с ЦСКА

24 Ноября 2024 • 20:56 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ростов

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о том, считает ли он, что переломил игру с ЦСКА.

Напомним, встреча 16-го тура чемпионата России завершилась волевой победой «Ростова» над ЦСКА со счетом 2:1.

«В какой-то степени да. Удача — большой фактор в этих голах. Были рикошеты, мяч отскакивал именно ко мне. С большой долей фарта, мне оставалось кивнуть в угол», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и стал автором двух результативных передач.

27 ноября «Ростов» примет «Спартак» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ, начало — в 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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