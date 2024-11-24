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Остались при своих: «Динамо» Махачкала не взяло реванш у «Пари НН» за скандальное поражение в первом круге

24 Ноября 2024 • 20:55 Комментировать
Пари НН
0:0
Динамо Махачкала

Одно «Динамо» упустило победу на последних минутах – московское в игре с «Факелом» в Воронеже. Вслед за этим другое «Динамо» – махачкалинское – начало играть против «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

Протокол игры  
Пари НН0:0Динамо Махачкала
Медведев НикитаМагкеев СтаниславМухин Антон  38' 68' (Трошечкин Александр ( 68') Эктов АлександрШоштарич Карич СвенБоженов Кирилл  58' 68' (Стаматов Матео ( 68') Каккоев НикитаТичич ЛукаЕрмаков НикитаКалинский НиколайБоселли Хуан
Запасные: Шнапцев МаксимЧистяков АртёмЛукьянов ВадимКарапузов ВладиславГоцук КириллГлейзер Дан ЛеонЦарукян ВалерийОжегович ОгненАлександров ВикторВедерников Данила
Волк ДавидАлибеков МуталипПальцев ВалентинШумахов ИдарМрезиг Хуссем 76' (Гаджиев Абакар ( 76') Сундуков ТемирканГлушков Никита СергеевичКагермазов СосланМагомедов Ражаб 76' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 76') Агаларов ГамидКасинтура Эгаш
Запасные: Джапо ЯнКотин НикитаКирш ИльяСердеров СердерЗинович КириллМагомедов ТимурЮсупов Залимхан
24 ноября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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У махачкалинского «Динамо» сформировался приличный зуб на «Пари НН» после августовской встречи этих команд в первом круге, когда нижегородцы выиграли благодаря спорному пенальти. Тот матч обернулся грандиозным судейским скандалом и резкими высказывания официальных лиц «Динамо».

«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» – команды из верхней половины нижней половины таблицы. Сейчас они идут выше и зоны непосредственного вылета, и зоны стыков. Но кто знает, что весной будет? Год назад у «Пари НН» дела шли лучше, чем теперь, однако пришлось же нижегородцам спасаться в переходных матчах.

С самого начала сейчас игра сформировалась достаточно вязкая, где какие-то эпизоды являлись лишь претендентами на голевые моменты. Хозяева больше были нацелены на чужие ворота. За первый тайм нижегородцы нанесли шесть ударов, махачкалинцы – всего один. Зато по попаданиям в створ было равенство – один против одного.

Дальние попытки Калинского блокировались. Ермаков сместился слева и пробил низом в ближний угол в руки Волка. Сундуков сделал пас назад Волку, мяч дробил по газону, и вратарь «Динамо» выбил его на угловой. Хорошо для динамовцев, что хоть так, а не как у Лантратова в субботу в московском дерби «Спартак» – «Локомотив».

Калинский навесил справа со штрафного, и Магкеев ударил головой выше. Единственный удар гостей до перерыва был на семнадцатой минуте. Тогда Агаларов примерился из пределов штрафной площади – получилось по позиции Медведева. Два нуля на табло к перерыву были закономерны, без сомнений.

Не будет преувеличением или преуменьшением сказать, что первый момент в матче возник на 79-й минуте. Эктов на правом полуфланге скинул Калинскому, тот подал в область левого угла вратарской. Каккоев сбросил головой уже оттуда, а Ермаков первым касанием неудачно обработал мяч и потом не пробил мяч сквозь Волка – угловой.

Калинский навесил справа со стандарта, и Боселли оказался шокирован после своего удара, что нет нового углового. Нижегородцам не удавалось прочно зажать махачкалинцев, те периодически отводили игру от своей штрафной. Тот же Боселли старался, но подводил его технический брак, потери мяча случались.

Хозяева действительно ближе были к победе. Эктов выкрутил кросс справа, а Шоштарич-Карич головой внедрил мяч в перекладину. Ничья 0:0 – первая таковая за три последних тура РПЛ. «Пари НН» и «Динамо» Махачкала сохранили равенство по набранным очкам – с пятнадцати баллов обоюдно перелистнулись на шестнадцать.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Пари НН

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