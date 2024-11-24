Чанов отреагировал на ошибку Лантратова в дерби со «Спартаком»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об ошибке голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в дерби со «Спартаком».

Напомним, встреча 16-го тура Российской премьер-лиги завершилась поражением «Локомотива» от «Спартака» со счетом 2:5. Стоит сказать, что все началось с ошибки Лантратова, которая привела к первому пропущенному голу.

— Скорее всего, был несчастный случай. Если бы Лантратов выбил мяч пораньше, все было бы хорошо. Игроки всегда идут на вратаря, — цитирует Чанова «Чемпионат».

В текущем сезоне Лантратов принял участие в 16 матчах РПЛ, в которых пропустил 23 мяча и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».