Мостовой: «Спартак» уже близок к тройке»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах «красно-белых» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
— «Спартак» уже близок к тройке, они способны бороться за нее. Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, все восхищаются игрой, — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».
Эксперт отметил, что Станкович является футбольным человеком, с которым «Спартак» будет бороться за призовые места.
По итогам 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 31 очко. Отставание от идущего на третьем месте «Локомотива» составляет три балла.
В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде с «Краснодаром».
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