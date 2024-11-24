Мостовой: «Спартак» уже близок к тройке»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах «красно-белых» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— «Спартак» уже близок к тройке, они способны бороться за нее. Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, все восхищаются игрой, — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Станкович является футбольным человеком, с которым «Спартак» будет бороться за призовые места.

По итогам 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 31 очко. Отставание от идущего на третьем месте «Локомотива» составляет три балла.

В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде с «Краснодаром».