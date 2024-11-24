Адиев оценил гол Самородова в матче против «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о голе нападающего Максима Самородова в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (1:2).

Специалист отметил, что форвард забил великолепный гол, однако громко будет сказано, если сравнивать его с Лионелем Месси.

«У него есть это умение обыграть один в один, а тут он троих убрал, считайте. Просто красавец, очень рад! Гол получился очень достойным», - приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард сборной Казахстана принял участие в десяти играх, в которых отметился двумя голами и двумя ассситами.