Шикунов: Непонятно, чего хотел Николич в матче с «Ростовом»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА на своём поле потерпел поражение от «Ростова» (1:2).

Спортивный функционер отметил, что не понимает, что хотел показать Марко Николич в матче против команды с берегов Дона, однако он находится внутри клуба и знает больше, чем остальные.

«Может, были какие-то травмы, конфликты и мелочи, не позволявшие Николичу делать замены», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.